Vatan Şaşmaz cinayetinde dakika dakika yaşananlar

Ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan lüks bir otelde Filiz Aker tarafından öldürülmüştü.



Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker ise intihar etmişti.



Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden Filiz Aker'in, silahı kullandığı sağ elinde bir eldiven olduğu belirlendi. Aker'in eldiveni ne amaçla taktığı henüz bilinmiyor. Ancak cinayeti planladığı ihtimali üzerinde duruluyor.



İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR



Saat 17.49'da Filiz Aker'in odaya girdiği, 17.52'de Vatan Şaşmaz'ın geldiği belirlendi. İlk bulgular Şaşmaz'ın içeri girdikten bir süre sonra korkunç olayın yaşandığı yönünde.



Görevliler saat 19.20'de kapıya geldi. Kapı içeriden sürgülü olduğu için açılması zaman aldı. 19.45 gibi odaya girildi ve saat 19.47 sularında olay polise bildirildi.



Vatan Şaşmaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı

DÜŞÜNCE VURMAYA DEVAM ETMİŞ!



Polis raporuna göre Aker, Smith Wesson marka tabancayla Vatan Şaşmaz'a 4 atış yaptı. Vatan Şaşmaz'ın düşme şeklinden yola çıkılarak konuştuktan sonra kapıya yöneldiğinde ilk kurşunu yiyip yere düştüğü değerlendiriliyor.



Diğer 3 atışın yakın mesafeden yapıldığı tespit edildi. Şaşmaz'ın cansız bedeni yerde bulundu. Aker ise yatağa oturup tek kurşunla yaşamına son vermiş.



SİLAH RUHSATINI GEÇEN YIL ALMIŞ



Filiz Aker'in elinde bulunan Smith Wesson toplu tabancanın olayda kullanıldığı tespit edildi. Polis kriminal polis laboratuarında incelemesi süren silahın Filiz Aker'in üzerine 'Bulundurma' ruhsatlı olduğu belirlendi. Akar, silahının ruhsatını geçen yıl almış. Adres olarak ablasının Şişli'deki evini göstermiş.



Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in yeğeni her şeyi canlı yayında anlattı

ELDİVENİN SIRRI NE?



Filiz Aker'in silahı kullandığı sağ elinde bir eldiven olması da dikkat çekti. Aker'in eldiveni ne amaçla taktığı henüz bilinmiyor. Cinayeti planladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Vatan Şaşmaz 'ı öldüren, ardından intihar eden'in silahı kullandığı sağ elinde bir eldiven olması da dikkat çekti. Aker'in eldiveni ne amaçla taktığı henüz bilinmiyor. Cinayeti planladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

12.30'DA BULUŞTU, ALKOL ALMAYA BAŞLADI



İstanbul Emniyeti tarafından hazırlanan bilgi notunda ise olay saati 19.00 olarak geçti. Şaşmaz ile Aker'in 2009 yılında birliktelik yaşadıkları, aralarında anlaşmazlık çıktığı ve ayrıldıkları belirtildi. Ancak Aker'in platonik aşkına devam ettiği ve takıntı haline getirdiği belirtildi. Filiz Aker'in yeğenine sürekli Vatan Şaşmaz'ı çok sevdiğini, evlenmek istediğini söylediği ayrıca zaman zaman da intihar etmek istediğini söylediği belirtildi.



Olayın özet kısmında ayrıca Filiz Aker'in 2011 yılında ilaç ederek intihara teşebbüs ettiği yazıldı. Olayın bilgi notunda 1,5 aydır otelde kaldığı otele 27 Ağustos 2017 günü yeğeni ve eşini davet eden Filiz Aker'in onlarla saat 12.30'da otelin cafeteryasında buluştuğu belirtilirken, bir süre sonra Filiz Aker'in alkol almaya başladığı yazıldı. Saat 17.00 sıralarında misafirinin geleceğini söyleyerek Filiz Aker'in yeğeni ve kocasının yanından ayrıldığı, giderken 'Beni burada bekleyin yarım saat sonra geleceğim' dediği polis kayıtlarına geçti.



Ancak Filiz Aker'in geri dönmemesi üzerine otel görevlileri ile birlikte içeri giren tanıkların cesetleri bulduğu tespit edildi. Olayla ilgili hazırlanan bilgi notunda içeri girildiğinde İstanbul Emniyeti tarafından hazırlanan bilgi notunda ise olay saati 19.00 olarak geçti. Şaşmaz ile Aker'in 2009 yılında birliktelik yaşadıkları, aralarında anlaşmazlık çıktığı ve ayrıldıkları belirtildi. Ancak Aker'in platonik aşkına devam ettiği ve takıntı haline getirdiği belirtildi. Filiz Aker'in yeğenine sürekli Vatan Şaşmaz'ı çok sevdiğini, evlenmek istediğini söylediği ayrıca zaman zaman da intihar etmek istediğini söylediği belirtildi.Olayın özet kısmında ayrıca Filiz Aker'in 2011 yılında ilaç ederek intihara teşebbüs ettiği yazıldı. Olayın bilgi notunda 1,5 aydır otelde kaldığı otele 27 Ağustos 2017 günü yeğeni ve eşini davet eden Filiz Aker'in onlarla saat 12.30'da otelin cafeteryasında buluştuğu belirtilirken, bir süre sonra Filiz Aker'in alkol almaya başladığı yazıldı. Saat 17.00 sıralarında misafirinin geleceğini söyleyerek Filiz Aker'in yeğeni ve kocasının yanından ayrıldığı, giderken 'Beni burada bekleyin yarım saat sonra geleceğim' dediğikayıtlarına geçti.Ancak Filiz Aker'in geri dönmemesi üzerine otel görevlileri ile birlikte içeri giren tanıkların cesetleri bulduğu tespit edildi. Olayla ilgili hazırlanan bilgi notunda içeri girildiğinde Vatan Şaşmaz kapı önünde yüzüstü yatar vaziyette kanlar içinde bulunduğu yapılan inceleme sonucunda 4 kurşunla vurulduğu anlaşılmıştır yazarken, Filiz Aker'in ise yatak üzerinde kanlar içinde bulunduğu belirtildi. Filiz Aker'in elinde tabanca bulunduğu yazıda yer aldı.