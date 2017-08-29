Vatan Şaşmaz cinayetinde dakika dakika yaşananlar

Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden Filiz Aker'in, silahı kullandığı sağ elinde bir eldiven olduğu belirlendi. Aker'in eldiveni ne amaçla taktığı henüz bilinmiyor. Ancak cinayeti planladığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan lüks bir otelde Filiz Aker tarafından öldürülmüştü.
Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker ise intihar etmişti.
Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden Filiz Aker'in, silahı kullandığı sağ elinde bir eldiven olduğu belirlendi. Aker'in eldiveni ne amaçla taktığı henüz bilinmiyor. Ancak cinayeti planladığı ihtimali üzerinde duruluyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
Saat 17.49'da Filiz Aker'in odaya girdiği, 17.52'de Vatan Şaşmaz'ın geldiği belirlendi. İlk bulgular Şaşmaz'ın içeri girdikten bir süre sonra korkunç olayın yaşandığı yönünde.
Görevliler saat 19.20'de kapıya geldi. Kapı içeriden sürgülü olduğu için açılması zaman aldı. 19.45 gibi odaya girildi ve saat 19.47 sularında olay polise bildirildi.
Vatan Şaşmaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı
DÜŞÜNCE VURMAYA DEVAM ETMİŞ!
Polis raporuna göre Aker, Smith Wesson marka tabancayla Vatan Şaşmaz'a 4 atış yaptı. Vatan Şaşmaz'ın düşme şeklinden yola çıkılarak konuştuktan sonra kapıya yöneldiğinde ilk kurşunu yiyip yere düştüğü değerlendiriliyor.
Diğer 3 atışın yakın mesafeden yapıldığı tespit edildi. Şaşmaz'ın cansız bedeni yerde bulundu. Aker ise yatağa oturup tek kurşunla yaşamına son vermiş.
SİLAH RUHSATINI GEÇEN YIL ALMIŞ
Filiz Aker'in elinde bulunan Smith Wesson toplu tabancanın olayda kullanıldığı tespit edildi. Polis kriminal polis laboratuarında incelemesi süren silahın Filiz Aker'in üzerine 'Bulundurma' ruhsatlı olduğu belirlendi. Akar, silahının ruhsatını geçen yıl almış. Adres olarak ablasının Şişli'deki evini göstermiş.