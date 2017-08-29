USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Vatan Şaşmaz'a veda

Cinayet kurbanı Vatan Şaşmaz İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Anne Safiye Şaşmaz ve 5 aylık eşi Yasemin Adalı cenaze töreninde yan yana oturdu. Cenazeye birçok ünlü isim katıldı.

Güncel / 29 Ağustos 2017 Salı 12:06
Vatan Şaşmaz'a veda
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Önceki gün cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Şaşmaz için Çengelköy'de Güzeltepe Birlik Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze için cami avlusu sabah erken saatlerden itibaren doldu. Cami avlusunda ayakta durmakta güçlük çeken Şaşmaz'ın annesi Safiye Şaşmaz ve 5 aylık hamile eşi Yasemin Adalı burada bir sandalyede oturdu. Anne Şaşmaz ve eşi Adalı'nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Anne Şaşmaz ve Yasemin Adalı daha sonra taziyeleri kabul etti.




Cenaze töreninde Vatan Şaşmaz'ın annesi (solda) ve eşi yan yana bekledi.



ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Cenaze namazı için çok sayıda ünlü isim buraya akın etti. Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Ferdi Akarnur, Yusuf Adalı, Metin Uca, Melike Öcalan, Yaşar Alptekin, Saruhan Ünel ve Tuğba Özay başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim ve sevenleri camiye geldi.

SON SAHNEYİ BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI

Vatan Şaşmaz'ın oynadığı dizideki rol arkadaşı ve son sahnede birlikte oynadığı Ferdi Akarnur da erken saatlerden itibaren camideydi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Akarnur, '10 yıldır çalışıyoruz. Hiç kimseyi kırmamış bir insan. Ağzından bugüne kadar kötü bir laf duymadık. Bu nasıl bir şey. Aklımız hayalimiz almadı' diye konuştu.











 
Kaynak : İHA
Vatan Şaşmaz'ın menajeri Gökhan Karaduman'dan ilk açıklama Vatan Şaşmaz'ın menajeri Gökhan Karaduman'dan ilk açıklama Vatan Şaşmaz'ın organizatörü Nedim Delibaş'tan şaşırtan Filiz Aker sözleri! Vatan Şaşmaz'ın organizatörü Nedim Delibaş'tan şaşırtan Filiz Aker sözleri! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden flaş karar! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden flaş karar! Vatan Şaşmaz cinayetine ilişkin yayın yasağı Vatan Şaşmaz cinayetine ilişkin yayın yasağı O görüntüler hakkında flaş karar O görüntüler hakkında flaş karar Vatan Şaşmaz'a veda Vatan Şaşmaz'a veda Planda intihar yok muydu? Planda intihar yok muydu? Filiz Aker hakkında bomba iddia! Ağabeyi annesini öldürmüş Filiz Aker hakkında bomba iddia! Ağabeyi annesini öldürmüş Filiz Aker'in nasıl silah ruhsatı aldığı ortaya çıktı! Filiz Aker'in nasıl silah ruhsatı aldığı ortaya çıktı! İşte Vatan Şaşmaz'ın son yazışması! İşte Vatan Şaşmaz'ın son yazışması! İşte Filiz Aker'in son fotoğrafı İşte Filiz Aker'in son fotoğrafı İşte Vatan Şaşmaz'ın öldürülmeden hemen önceki görüntüsü İşte Vatan Şaşmaz'ın öldürülmeden hemen önceki görüntüsü

YıldızlıCenaze AracıÇengelköyKaracaahmetVatan Şaşmaz


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı