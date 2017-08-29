Önceki gün cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı.



Şaşmaz için Çengelköy'de Güzeltepe Birlik Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.



Cenaze için cami avlusu sabah erken saatlerden itibaren doldu. Cami avlusunda ayakta durmakta güçlük çeken Şaşmaz'ın annesi Safiye Şaşmaz ve 5 aylık hamile eşi Yasemin Adalı burada bir sandalyede oturdu. Anne Şaşmaz ve eşi Adalı'nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Anne Şaşmaz ve Yasemin Adalı daha sonra taziyeleri kabul etti.







Cenaze töreninde Vatan Şaşmaz'ın annesi (solda) ve eşi yan yana bekledi. Cenaze töreninde Vatan Şaşmaz'ın annesi (solda) ve eşi yan yana bekledi.