Ünlü sanatçılar Kilislileri coşturdu

Karataş Nejat Uygur Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen programın sponsorluğunu Kilisli işadamı Coşkun Karabaşoğlu'nun yaptığı ve TV 79'ın katkı sunduğu Mehmet Yakar ile Hüseyin Fındık'ın beraber gerçekleştirdiği Kilis şov programı büyük ilgi gördü. İki haftada bir gerçekleştirilen Kilis şov programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ünlü türkücü Mehmet Yakar ile Hüseyin Fındık'ın bu haftaki konuğu ise Aslı Hünel oldu. Yöresel türküler şarkıların söylendiği gecede, Kilisliler adeta coştu. TV 79 televizyonu tarafından canlı yayınlanan programda izleyicileri Türkiye ve dünyada ekrana kilitledi. Kilislilerin bir bölümü Nejat Uygur Amfi Tiyatro'da bir kısmı da evlerinde ekrana kilitlendi.



Programda sanatçıların canlı performansı dikkat çekti. Kaynak : İHA