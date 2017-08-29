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Türkiye'den Kuzey Kore'nin füze denemesine kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Dünya / 29 Ağustos 2017 Salı 18:17
Türkiye'den Kuzey Kore'nin füze denemesine kınama

Dışişleri Bakanlığından, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımına ilişkin yapılan açıklamada; “KDHC’nin balistik füze fırlatımını en güçlü şekilde kınıyoruz. KDHC, BM Güvenlik Konseyi Kararlarını açıkça ihlal ederek ve uluslararası yükümlülüklerini gözardı ederek sorumsuz tutumunu sürdürmektedir. Füzenin komşu bir ülkenin üzerinden seyrettiği rota, KDHC’nin benimsediği pervasız ve kışkırtıcı davranışların yeni bir örneğini teşkil etmektedir. KDHC, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden balistik füze fırlatımlarına ve diğer faaliyetlerine son vermeli, ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uymalıdır” denildi. Kaynak : İHA

Balistik FüzeUluslararasıGüvenlik Konseyi


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