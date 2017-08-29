Türkiye Arakan için devreye girdi

Dışişleri Bakın Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Dr. Mohamed Asim ile görüştü. Görüşme sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.



İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI



Ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Arakan'da yaşanan Müslümanlara yönelik katliama ilişkin Türkiye'nin devreye girdiğini belirterek, 'Bu zulmü şiddetle kınıyoruz. Başından beri süreci takip ediyoruz. Tüm dünya ile temas halindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız süreci bizzat takip ediyor. BM nezdinde temaslarımız sürüyor.Arakan için İİT ülkeleri ile temasa geçtik.' dedi.



Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;



TÜRKİYE OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ



'Bölge ülkelerini büyük görev düşüyor. Bölge ülkelerinin çözüm üretmesi gerekiyor. Esas olan sorunu temelden çözmektir. Utanç verici. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız.



MYNMAR YÖNETİMİ DE ADIM ATMALI



Oradaki Dışişleri Bakan Yardımcı ile arkadaşlarımız temasa geçtiler. Kendi fikirlerimizi söyledik. Görüştüğüm herkesle yaptığımız görüşmelerde bu sorunu toptan çözmemiz gerektiğini ve her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Onlara kalkınma yardımı yapacağımızı söyledik. Fakat oradaki ırkçı gruplar arasında dini liderler var. Artık köklü bir çözüm bulmamız lazım. Tüm dünyanın bu konuya duyarlı olması lazım. İslam dünyasının da duyarlı olması lazım. Bu konuda sessiz kalmayalım. Gerekli uyarıları da yapalım. Bütün kurumlar somut adım atmalı ki oradaki arkadaşlarımız artık sorun yaşamasın. Myanmar yönetiminin de orada gerekli adımları atması gerekiyor.'