Turkcell'den kullanıcılarına Zafer Bayramı hediyesi

Turkcell, tüm müşterilerine 30 Ağustos Zafer Bayramı günü geçerli olmak üzere 500 dakika, 1 GB ve 1000 SMS hediye edecek. Turkcell açıklamasına göre, Zafer Bayramı'na özel her yöne geçerli dakika ve internet hediyesinin yanı sıra, zengin içerikli servisleri olan TV Plus ve Fizy'yi gün boyunca müşterilerine ücretsiz olarak sunuyor. BiP üzerinden de aramalara özel her yöne 1000 dakika konuşma hediye ediliyor. Ayrıca Turkcell data hattı kullanan müşterilere de otomatik olarak 1GB ve BiP'ten her yöne aramalarda geçerli 1000 dakika konuşma süresi tanımlıyor.



30 Ağustos'ta TV Plus tüm Turkcell'lilere açık



Turkcell, iletişim paketinin yanı sıra müşterilerinin bu özel günde Turkcell uygulamalarını da rahatça kullanabilmeleri için bir sürpriz hazırladı. TV Plus'ın tüm kanalları, Zafer Bayramı süresince Turkcell'liler tarafından izlenebiliyor. Sadece bu uygulamada kullanılabilecek 2GB internet de ayrıca tanımlanıyor. TV Plus'ın yanı sıra Turkcell'in müzik platformu Fizy de 30 Ağustos'ta tüm müşterilerin kullanımına açık oluyor. Turkcell'liler gün boyunca diledikleri şarkıları ücretsiz olarak dinleyebilecek. Kaynak : İHA