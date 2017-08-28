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Teröristlerle sıcak temas: 2'si öldürüldü 6'sı teslim oldu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 6 terörist Habur Sınır Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

3. Sayfa / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 23:34
Teröristlerle sıcak temas: 2'si öldürüldü 6'sı teslim oldu

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi Kösreli köyü yakınlarında PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada; “28.08.2017 tarihinde İlimiz Silopi İlçesi Kösreli Köyü kırsalında PKK/KCK terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyon kapsamında saat 17.30 sularında çıkan çatışmada iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

6 terörist teslim oldu

6 teröristin ise Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada, “28.08.2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 5 yaşı büyük erkek ve 1 yaşı küçük erkek olmak üzere toplamda 6 kişi terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak : İHA

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