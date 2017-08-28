Teröristlerle sıcak temas: 2'si öldürüldü 6'sı teslim oldu

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi Kösreli köyü yakınlarında PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Açıklamada; “28.08.2017 tarihinde İlimiz Silopi İlçesi Kösreli Köyü kırsalında PKK/KCK terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyon kapsamında saat 17.30 sularında çıkan çatışmada iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir” denildi.



6 terörist teslim oldu



6 teröristin ise Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.



Açıklamada, “28.08.2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 5 yaşı büyük erkek ve 1 yaşı küçük erkek olmak üzere toplamda 6 kişi terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.



Kaynak : İHA