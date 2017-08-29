Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi, Bulutpınarı kırsalında, Nurhak Jandarma Komutanlığı ekipleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1'i yaralı 3 terörist yakalandı. Öldürülen 2 teröristin, üzerlerindeki bombaları askere atmak isterken ellerinde patladığı belirtildi.



Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden 'Azad Çüngüş' kod adlı Gürbüz Topçu'nun yakalandığı çatışmada, ölen teröristlerden birinin Tunceli MLKP sorumlusu olan 'Alişer' kod adlı Hüseyin Akçiçek olduğu tespit edildi. Akçiçek'in, Gürbüz Topçu'nun yardımcılığını yaptığı öğrenildi.



Ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



İlçe genelinde jandarma ve özel harekat polisi güvenlik seviyesini artırdı. Kaynak : İHA