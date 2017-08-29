Sözde aydınlarda Vatan Şaşmaz ile ilgili şok tweetler

Ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan lüks bir otelde Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker ise intihar etmişti.



Vatan Şaşmaz'ın cinayete kurban gitmesi ardından sözde aydınların attığı tweetler ise şok etkisi yarattı. Orhan Aydın'ın 'Vatan şaştı' mesajı büyük tepki aldı. Tepki alan bir başka tweet ise terzi yamağı Barbaros Şansal'dan geldi. Şansal, Orhan Aydın'ın mesajına 'Vatan AGD açılımı sen koy üstad' yazarak karşılık verdi.



Eleştiri oklarının hedefi olan tweetler Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında masaya yatırıldı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel