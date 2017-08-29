Minik Atakan göz göre göre boğulmuş

Öte yandan bugün akşam saatlerinde, talihsiz çocuğun boğulduğu sırada havuzda çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde minik çocuğu havuzda bulunan diğer insanların fark etmediği ve Yiğit Atakan'ın göz göre göre boğulduğu görülüyor.



Eskişehir'de oturan Hatice ve Ersin Arı çifti çocukları Yiğit Atakan ve 3 yaşındaki Beyza Emine ile 3 gün önce bayram tatili için Manavgat'ın Kızılağaç Mevkii'nde bulunan 5 yıldızlı otele geldi. Tatillerini otelde geçiren çift dün öğleden sonra su kaydıraklarının bulunduğu yerde havuza girip eğlenmeye başladı.



Baba Ersin Arı oğlu Atakan Yiğit ile saat 16.30 sıralarında su kaydıraklarından kaydı. Oğluyla 2 kez kaydıraklardan kayan baba Yiğit Atakan'ın terliklerini istemesi üzerine kaydırak merdivenlerinin oraya bıraktığı terliğini almaya gitti. Kolluğu olmayan Yiğit Atakan bir süre sonra havuzda çırpınmaya başladı. Küçük çocuğun boğulduğunu gören otelin cankurtaranı havuza atlayarak Yiğit Atakan'ı çıkardı.



Minik Yiğit Atakan'a ilk müdahaleyi otel çalışanları yaptı. Suni teneffüs yapılan Yiğit Atakan Arı, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Yiğit Atakan Arı, doktorların tüm çabasına rağmen yaklaşık bir saat sonra yaşamını yitirdi.







Otel ve havuz başında incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, otel görevlilerinin ve olaya tanık olan tatilcilerinin ifadesine başvurdu. Hatice ve Ersin Arı çifti çocuklarının ölümüne otel yönetiminin ihmalinin neden olduğunu ileri sürdü. Otel Genel Müdürü Ömer Özkul ise ailenin ihmali olduğunu ileri sürdü.



SON GÖRÜNTÜLERDE YİĞİT GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME GİDİYOR



Öte yandan Yiğit Atakan Arı'nın havuza girdikten sonra boğulduğu sırada çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bir tatilcinin eşini ve kızını havuzda oynarken cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, boğulan Yiğit Atakan havuzun ortasında hareketsiz halde yatıyor.







Babasının şezlongun yanına bırakıp terlik almaya gittiği çocuğun hemen önündeki havuza atladıktan sonra suyun yüzeyinde hareketsiz durduğu görüntülere yansırken, çevresindeki tatilcilerin çocuğu fark etmediği görülüyor.



Suyun yüzezindeki hareketsiz Arı'nın çevresindeki diğer çocuklar havuza atlayıp yüzüyor, aileri de onlarla oynuyor. Görüntüde, havuzdaki bir erkek tatilci, hemen yanındaki Yiğit'i görüyor ancak daldığını ya da oynadığını düşünerek başka yöne doğru yüzmesine devam ediyor. Görüntülerde çocuğun kolluksuz ve simitsiz olduğu da görülüyor.







'ZATEN UZUN BOYLUYDUN OĞLUM'



Acılı aile bugün öğlen saatlerinde talihsiz çocuğun cenazesini morgdan alırken uzun süre gözyaşı döktü. Yakınlarının teselli ettiği babanın, oğlunun cenazesini gördüğünde ise feryatları yürekleri dağladı.



Zor ayakta duran acılı baba, yetişkinler için hazırlanan tabuta konulan minik Atakan'ın cansız bedeni cenaze aracına alınırken, 'Zaten uzun boyluydun oğlum' diyerek seslendi.

