Merkel: Türkiye'yle daha iyi ilişkilerimiz olsun isteriz fakat gerçeğe bakmamız lazım

Merkel, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen geleneksel yaz basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Merkel, Türkiye'yle ilişkilerin daha iyi olmasını istediklerini fakat gerçeğe bakmaları gerektiğini dile getirerek, iki ülkenin ilişkilerinin ‘çok karmaşık bir aşamada' olduğunu söyledi.



Öte yandan Merkel, Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.



"Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması nedeniyle ilişkilerin yeniden yapılandırılmasının maalesef gerekli hale geldiğini" belirten Merkel, "Bunun maalesef Türkiye ile ekonomik ilişkilere de etkisi var. Bundan dolayı üzgünüm ama bu gerekliydi" dedi.



Merkel, ilişkilerin iyileşmesinin hukuk devleti ilkelerine riayet edilmesiyle mümkün olabileceğini ve şu an Türkiye'de bu yönde bir gelişme görmediklerini de sözlerine ekledi.



Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için görüşmelere başlanmasını da mevcut koşullar altında mümkün görmediğini belirten Merkel, "Bunu AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile yarın Berlin'e yapacağı ziyarette de görüşeceğim. Türkiye'de hukukun üstünlüğü alanındaki gelişmeler yanlış yönde ilerliyor" dedi.



Merkel, Gümrük Birliği modernizasyonu görüşmelerinin başlayabilmesi için AB ülkelerinin AB Komisyonu'na oybirliğiyle yetki vermesi gerektiğine dikkat çekerek "Biz Alman hükümeti olarak önümüzdeki aylarda bu tür bir yetki verebileceğimizi düşünmüyoruz” diye konuştu.



'3 MİLYAR EURO'NUN BÜYÜK BÖLÜMÜ PROJELERE BAĞLANDI'



Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre Merkel, sığınmacı mutabakatı çerçevesinde AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediği yönünde Türk tarafının suçlamasını da reddederek vadedilen 3 milyar euro'nun büyük bölümünün projelere bağlandığını ve bu projelerin bir bölümünün henüz hayata geçirilmediğini kaydetti.



'VİZE SERBESTİSİ İÇİN BAZI KOŞULLAR YERİNE GETİRİLMEDİ'



Türklere yönelik vize serbestisi ile ilgili de konuşan Merkel, Türkiye'nin bu konuda koşulların bir kısmını henüz yerine getirmediğini söyledi.

