Makinelerinizin ana kartlarını yenilemeyin, tamir ettirin

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, artık her teknolojik cihazın içinde bir ana kart bulunuyor. Bu kartlar, cihazın beyin kısmını oluştururken, tüm mekanik hareketlere de yön veren parça olarak ön plana çıkıyor. Teknoloji ve Bilişim Uzmanı Gürkan Elbahan, tamir ve tadilat işindeki yetkili servislerin, ana kartlarda oluşan problemlerde direkt yenileme yoluna gittiğini ve bu durumun vatandaşları maddi olarak sıkıntıya soktuğunu belirtti.



Bu kartların çok daha uygun fiyatlar ile tamir edilerek yeniden kullanılabileceğini aktaran Elbahan, “Dijital bir ana kart var. Kabaca bir beyin var diyelim. Günümüzde artık her teknolojik cihazda olan bir ürün. Hesap makinesinde dahi var. Bu kartlar, makinenin her şeyine yön veren bir role sahip. Genelde tamir tadilat işinde yetkili servisler bunları alıyorlar, atıyorlar. Bunlar çok kıymetli ve pahalı şeyler. Hepsi yurtdışından geliyor. Bunun yazılımı ayrı para, içerisindeki tasarımı ayrı para. Biz, cihazdaki o sistemi devam ettiren bu kartların tamiratını yapıyoruz. Kartları alıyoruz, tamir ediyoruz. Maliyetleri bazen 10'da 1'e kadar düşürebiliyoruz. Bunu geleceğin işi olarak görüyoruz. Yetkili servisler tarafından yapılan tamiratlarda şu cümle çok kullanılıyor; “Kartınız arızalı” Bu cümleyi söylediğinizde karşı taraf onu bilmiyor. İnsanlar kartın direk değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü kartın ne iş yaptığını, kartın içeriğini bilmiyorlar. Aslında toplumda böyle bir bilinçlenme yok” şeklinde konuştu.







3 bin liralık bir problem, 600-700 liraya çözülebilir



Türkiye genelinde kart tamiratı yapan işletmelerin bulunduğunu, ancak sayısal olarak yeterli düzeye ulaşılamadığını aktaran Gürkan Elbahan, sektör hakkındaki görüşlerini şu şekilde aktardı:



“Biz bu sektörün fırıncılık ve pastacılık tarafını seçtik. Konveksiyonel fırınlar üzerine uzmanlaşıyoruz. Bir pasta fırınından sökülen dijital kartın sıfırı takılsa değeri belki 3 bin lira civarındadır. Ama bu işin tamiratına girildiğinde maksimum 600-700 lira gibi bir maliyet çıkar. Öte yandan bizim dışımızda sektöre baktığımızda, genel olarak kart tamiratı yapan firmalar çok az ve genel tamirat yapıyorlar. Bütün kartlar onlara geliyor, ne kartı olduğu önemli değil. Bir takım cihazlarla bunlar ölçülüyor, tamirat yapılmaya çalışılıyor. Ama iş ne kadar spesifik ve uzmanlaşma üzerine olursa, bence kalite o kadar artar. Bu konunun biraz üzerinde durulmalı diye düşünüyorum.” Kaynak : İHA