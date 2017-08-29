USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Londra'da alarm! Trenler ve metrolar durduruldu

Başkentteki bir metro ve tren istasyonu şüpheli çanta ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

3. Sayfa / 29 Ağustos 2017 Salı 22:36
Londra'da alarm! Trenler ve metrolar durduruldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir metro ve tren istasyonu şüpheli çanta ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Londra'nın yoğun olarak kullanılan tren ve metro istasyonu Euston, şüpheli çanta alarmı üzerine boşaltıldı.

Ulaşım polisi, bir ihbar üzerine istasyonun tahliye edildiğini ve ilgili ekiplerin olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

Görgü tanıklarının sosyal medyada paylaştığı mesajlarda, yere düşen bir bavuldan çıkan dumanın yolcular arasında paniğe yol açtığı yer alıyor.

Çok sayıda metro ile şehirlerarası hattın geçtiği istasyona girmek üzere olan trenler durduruldu.

Kaynak : AA

Şüpheli ÇantaİngiltereTren İstasyonuLondraMetro İstasyonu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı