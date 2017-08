Liderlerden 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos mesajı yayımladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şöyle denildi:

' Bugün, aziz milletimizle ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizle beraber Büyük Zafer'in 95. yıldönümünü idrak ediyoruz. Türkiye ve dünyanın dört bir köşesindeki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum.



Ülkemizin bu gurur gününde heyecanımızı paylaşan tüm dostlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Türk milletinin 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesi, tüm yokluk, yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşınmıştır.



30 Ağustos Zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Bu zafer, siyasi ve sosyal sonuçları itibariyle tarihe yön vermiş, emperyalistlere karşı istiklal savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olmuştur.



Türkiye, tıpkı 95 yıl önce olduğu gibi, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tehditleri, saldırıları ve sabotaj girişimlerini bertaraf etme konusunda aynı kararlılığını muhafaza etmektedir.



FETÖ, DAEŞ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör örgütlerine karşı hukuk, adalet ve demokrasiden taviz vermeden sürdürdüğümüz amansız mücadele, bu konudaki hassasiyetimizin en bariz örneğidir. Türkiye, bu mücadelesiyle hem kendi vatandaşlarının can güvenliğini sağlamakta, hem de küresel güvenliğe ciddi katkıda bulunmaktadır. Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de bekasına yönelen tehditleri kaynağında etkisiz hale getirmeye devam edecektir.



Şüphesiz bu zorlu süreçte en büyük güç kaynağımız 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet' ilkeleri etrafında bütünleşen milletimizin birlik ve beraberliği ile dost ülkelerin desteğidir. Aziz milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında sergilediği destansı direnişle, 'Ya İstiklal Ya Ölüm' tercihiyle başbaşa bırakıldığında neleri göze alabileceğini göstermiştir. Türk Milleti, o gece 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına sadece darbe teşebbüsünü bertaraf etmemiş, aynı zamanda ülkesine, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkma iradesini de ortaya koymuştur. Çanakkale'yi geçilmez kılan, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan, son olarak da 15 Temmuz gecesi tüm ülke sathında ayağa kalkan bu iradeyle ülkemiz, her türlü zorluğun üstesinden gelecek güç ve kapasiteye sahiptir.



Nitekim darbe girişimi ve terör saldırıları başta olmak üzere yaşadığımız onca badireye rağmen, son bir yılda ekonomide, yatırımlarda ve ileri demokrasi yolunda elde ettiğimiz başarılar, bunun en açık ispatıdır. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve dava arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.'



BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN 30 AĞUSTOS MESAJI



Başbakan Binali Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını belirten Yıldırım, '30 Ağustos 1922, istiklal mücadelemizi zaferle tamamladığımız tarihtir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğini, vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağını bütün dünyaya göstermiştir. Ülkemizi parçalamak isteyenler milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz kalmışlardır.' ifadesini kullandı.



Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:



'Bugün de ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hakim olması için milletçe birbirimize kenetleniyor, istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Herkes emin olsun ki ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastetmek isteyen güçler, devletimizi bütün azamet ve kudretiyle daima karşılarında bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni darbe teşebbüsleriyle, terörle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum.'



KILIÇDAROĞLU: ÖZGÜRLÜK KAHRAMANLARINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un Türkiye'yi özgürlüğe kavuşturan altın bir sayfa olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu zaferde milletin 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek çıktığı yolda hedefine ulaştığını ve asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya gösterdiğini hatırlattı.

'Bu zaferle halkımızın yaktığı adalet ışığı daha mazlum milletlerin de tutsaklık zincirlerini kırarak özgürlüğe kavuşmasına ilham vermiştir.' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

'Özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır. Bu ülkenin bütün yurttaşları eşit haklara sahip olarak yaşayacak, adalet hakim olacak ve iktidar da halka saygı duyarak, halka hesap vererek görevini yerine getirecektir. Bağımsızlığın ve özgürlüğün teminatı adalettir. 'Ya istiklal ya ölüm' diyen ruh, adalet mücadelesinin daimi ateşidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Cumhuriyet'in banisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyor, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarımı sunuyor, halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyorum.'



BAHÇELİ: 30 AĞUSTOS ŞUURU HALA DİRİDİR



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesaj yayınladı.

Büyük zaferin kazanıldığı 30 Ağustos 1922'nin battı sayılan, söndü sanılan istiklal güneşinin vatan semalarında tekrardan doğmasının, yeniden parlamasının tarihi olduğunu belirten Bahçeli, 30 Ağustos'ta Türk milletinin ordusuyla tek yürek olup devleştiğini, inancın istilayı silip süpürdüğünü, demirin iman karşısında çaresiz kaldığını vurguladı.

'Öyle hazin ve hüsranla bezenmiş bir dönemdi ki millet yorgun, vatan durgun, devlet suskun, düşman dolgun ve gücünün doruğundaydı. Esarete boyun eğmeyen Türk milleti, dağınıklığı birleştirip, yılgınlığı defedip yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer mevkiine ulaşmıştır. 30 Ağustos 1922'de tarihi haklarımız taarruz ruhuyla savunulmuş, Anadolu'nun işgali damla damla akıtılan şehit kanlarıyla savuşturulmuştur' ifadesini kullanan Bahçeli, zalimlerin, hainlerin, asil ve soylu Türk milletinin inanç ve iradesi karşısında diz çöktüğünü, hamiyet ve haysiyetinin önünde tel tel dağıldığını belirtti.

Bahçeli, pencere demirlerinden kamaların, demiryolu raylarından süngülerin, emek emek kağnılarla cepheye taşınan silahların bağımsızlığı müjdelediğini hatırlatarak, zaferlerin önce kafada kazanıldığının altını çizdi. Her zaferin akıl, sabır, strateji, kapsamlı hazırlık döneminin bulunduğunu, 30 Ağustos'un bunun mümeyyiz örneği olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

'Gazi Mustafa Kemal, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te diktiği sancağı tutmuş kaldırmış, Anadolu'yu düştüğü yerden tekrar ayaklandırmıştır. 30 Ağustos, Türk tarihinin kilit noktası, 29 Ekim 1923'ün habercisi, 1299 kuruluş onurunun tamamlayıcısı, Ötüken şuurunun taarruz halkasıdır. 95 yıl evvel verilen topyekun imha savaşıyla ve Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle, 'düşman Anadolu'nun harimi ismetinde tamamen boğulmuştur.' Büyük milletimiz için zafer tesadüflerin eseri değil, bizzat kutlu varlığıyla özdeşleşen muhteşem ve kalıcı sonucun adıdır, şanıdır. 15 Temmuz'da, 26 Ağustos 1071'in intikamı, 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruzun rövanşı, 30 Ağustos 1922 Büyük Zaferin öcü alınmak istenmişti. Dün Bizans, Haçlı, yedi düvel olarak anılan ehl-i salibin şimdiki ismi FETÖ, PKK, PYD, YPG, İŞİD olmuş, canilik yeni bedenler bulmuştur. Türk düşmanları her devirde devşirdikleri alçak tetikçileriyle üzerimize gelmişler ama devrilip yıkılmaktan da kurtulamamışlardır.'

Türk milletinin, vatanının bedelini sayısız fedakarlık ve nice çileli mücadelelerle ödediğini anımsatan Bahçeli, yeri gelirse bunun tekrar yapılacağının altını çizdi.

Bahçeli, 30 Ağustos 1922 öncesi tarihe karşı bütün sorumluluğu üstüne alarak gıpta edilecek bir liderlik gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadelede destan yazan kahraman şehitlere ve nesle Allah'tan rahmet dileyerek, 'Ruhları şad olsun. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 95. yıldönümünü kutluyor, aziz milletime ebedi saadet ve selamet diliyorum. Birliğimiz ve bekamız daim olsun. Varlığımıza göz dikenler, millet olma halimizi çekemeyenler akıllı olsun, 30 Ağustos şuuru hala diridir' ifadesini kullandı.