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Kuzey Kore ateşle oynuyor! Füze fırlattılar

Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı. Japon hükümeti füzenin Japonya'nın kuzeyini hedef aldığı uyarısında bulundu.

Dünya / 29 Ağustos 2017 Salı 00:52
Kuzey Kore ateşle oynuyor! Füze fırlattılar

Japon hükümeti Kuzey Japonya'da yaşayan halkı olası bir Kuzey Kore füzesine karşı tedbirli olmaya çağırdı

Kuzey Kore, füze fırlattı. Japon hükümeti füzenin Japonya'nın kuzeyini hedef aldığı uyarısında bulundu. Japon hükümeti Kuzey Japonya'da yaşayan halkı olası bir Kuzey Kore füzesine karşı tedbirli olmaya çağırdı

HALKIMIZI FÜZELERDEN KORUYACAĞIZ

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japonya halkını Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerden koruyacaklarını söyledi.

KARŞILIK VERİLMELİ

Japonya Kabine Şefi Suga, Japonya'nın Kuzey Kore'nin missillemesine karşılık bir adım atılması gerektiğini söyledi. Suga, Kuzey Kore'nin balistik füze misillemesinin benzeri görülmemiş bir tehdit olduğunu belirtti.

Kuzey KoreJaponyaNükleer Füze


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