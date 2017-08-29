Kuzey Kore ateşle oynuyor! Füze fırlattılar

Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı. Japon hükümeti füzenin Japonya'nın kuzeyini hedef aldığı uyarısında bulundu.
Japon hükümeti Kuzey Japonya'da yaşayan halkı olası bir Kuzey Kore füzesine karşı tedbirli olmaya çağırdı
Kuzey Kore, füze fırlattı. Japon hükümeti füzenin Japonya'nın kuzeyini hedef aldığı uyarısında bulundu. Japon hükümeti Kuzey Japonya'da yaşayan halkı olası bir Kuzey Kore füzesine karşı tedbirli olmaya çağırdı
HALKIMIZI FÜZELERDEN KORUYACAĞIZ
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japonya halkını Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerden koruyacaklarını söyledi.
KARŞILIK VERİLMELİ
Japonya Kabine Şefi Suga, Japonya'nın Kuzey Kore'nin missillemesine karşılık bir adım atılması gerektiğini söyledi. Suga, Kuzey Kore'nin balistik füze misillemesinin benzeri görülmemiş bir tehdit olduğunu belirtti.