Sabah saatlerinden itibaren Kuşadası Limanı'na yanaşan Thomson Dream, Celestyal Olympia ve Wind Star adlı gemiler ile 3 bin 500 turist Kuşadası'na günübirlik olarak giriş yaptı. Amerikalı, İspanyol, İtalyan, Kanadalı, İngiliz, Portekiz uyruklu otobüslerle önce Efes, Meryemana gibi çevredeki tarihi ve turistik yerlere, ardından da daha önceden anlaşma yapılan şehir dışındaki alışveriş merkezlerine götürüldü. Az sayıdaki turist ise Kuşadası çarşılarında dolaştı.



Çok sayıda Türk tatilci, tatil için Sisam Adasını tercih etti



Bu arada, birçok Türk vatandaşının da Kuşadası'na gelen gemilerle Yunan adaları turuna çıkması dikkat çekti. Bunun yanında, Kuşadası-Sisam seferi yapan feribotlar ise bayram tatillerini Yunanistan'ın Sisam Adası'nda geçirmek isteyen Türk tatilcilerin akınına uğradı. Kaynak : İHA