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Kuşadası'na 3 gemiyle 3 bin 500 turist geldi

Kruvaziyer turizminde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Kuşadası’na aynı gün içerisinde biri küçük üç gemiyle 3 bin 500 günübirlik turist geldi. Yakın zamana kadar Türkiye’de gemi turizminin başkenti olarak anılan Kuşadası’nda rekor sayıdaki gemi seferi iptaliyle zor günler yaşayan esnaf, gelen az sayıdaki turistlerle de umduğunu bulamadı.

Yaşam / 29 Ağustos 2017 Salı 15:49
Kuşadası'na 3 gemiyle 3 bin 500 turist geldi

Sabah saatlerinden itibaren Kuşadası Limanı'na yanaşan Thomson Dream, Celestyal Olympia ve Wind Star adlı gemiler ile 3 bin 500 turist Kuşadası'na günübirlik olarak giriş yaptı. Amerikalı, İspanyol, İtalyan, Kanadalı, İngiliz, Portekiz uyruklu otobüslerle önce Efes, Meryemana gibi çevredeki tarihi ve turistik yerlere, ardından da daha önceden anlaşma yapılan şehir dışındaki alışveriş merkezlerine götürüldü. Az sayıdaki turist ise Kuşadası çarşılarında dolaştı.

Çok sayıda Türk tatilci, tatil için Sisam Adasını tercih etti

Bu arada, birçok Türk vatandaşının da Kuşadası'na gelen gemilerle Yunan adaları turuna çıkması dikkat çekti. Bunun yanında, Kuşadası-Sisam seferi yapan feribotlar ise bayram tatillerini Yunanistan'ın Sisam Adası'nda geçirmek isteyen Türk tatilcilerin akınına uğradı. Kaynak : İHA

EfesAlışverişPortekizİtalyan


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