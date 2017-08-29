Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kocadere Kamp Alanı'nda yaptığı Adalet Kurultayı'nın son gününde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Anıtı'na tuğla koydu.



Sabah oturumları öncesinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın projesi olan ve üzerinde 10 bin isim yazılı tuğlalardan inşa edilecek anıta adının yazılı olduğu tuğlayı bırakan Kılıçdaroğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.



Anıttaki tuğlaların tamamlanmasının ardından heykel Çanakkale Özgürlük Parkı'na inşa edilecek. Kaynak : İHA