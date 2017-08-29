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Kılıçdaroğlu, Adalet Anıtı'na tuğla koydu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı’nın yapıldığı kamp alanında bulunan ‘Adalet Anıtı’na isminin yazılı olduğu tuğla koydu. 10 bin tuğladan yapılacak olan anıtın tuğlalarının tamamlanmasının ardından Çanakkale’deki bir parkta inşa edileceği bildirildi.

Siyaset / 29 Ağustos 2017 Salı 11:19
Kılıçdaroğlu, Adalet Anıtı'na tuğla koydu
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kocadere Kamp Alanı'nda yaptığı Adalet Kurultayı'nın son gününde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Anıtı'na tuğla koydu.

Sabah oturumları öncesinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın projesi olan ve üzerinde 10 bin isim yazılı tuğlalardan inşa edilecek anıta adının yazılı olduğu tuğlayı bırakan Kılıçdaroğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Anıttaki tuğlaların tamamlanmasının ardından heykel Çanakkale Özgürlük Parkı'na inşa edilecek. Kaynak : İHA

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