Juncker: Erdoğan sorumluluğu AB'ye yüklemeye çalışıyor

Brüksel’deki AB Büyükelçilerinin yıllık konferansında konuşan Juncker “Türkiye dev adımlarla Avrupa’dan uzaklaşıyor” dedi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı AB ile bağın kopuşunun sorumluluğunu Avrupalılara yüklemeye çalışmakla suçladı.



Türkiye ile üyelik müzakerelerinin bitirilip bitirilmemesi gerektiği sorusunun yöneltildiğini belirten Juncker, şu anda Ankara ile zaten müzakere yapılmadığını hatırlattı.



"AB'NİN ÜZERİNE YIKMAK İSTİYOR"



“Erdoğan’ın, Avrupa’nın müzakereleri bitirmek istediğini söylemesini istediğinden şüpheleniyorum” diyen AB Komisyonu Başkanı, Erdoğan’ın böylelikle “tüm sorumluluğu Türkiye yerine AB’nin üzerine yıkmak istediğini” söyledi.



“Bu numaraya kanılmaması” yönünde uyarıda bulunan Juncker, “Türkiye’nin AB üyeliğini imkansız kılan” etkenin “Erdoğan sistemi” olduğunun Türkler tarafından anlaşılması gerektiğini kaydetti.