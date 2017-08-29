Polis iki büyük kentte eylem hazırlığı yapan terör örgütlerinin hücrelerine opersayon düzenledi. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye bu sabaha karşı operasyon düzenledi.



7 İLÇEDE YAPILDI



30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Sultangazi, Ataşehir, Kağıthane, Maltepe, Eyüp, Küçükçekmece ve Üsküdar'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 5 şüphelinin yakalandığı belirtildi.Güvenlik güçlerince yakalanan şüphelilerin örgüt adına eylem hazırlığında oldukları kaydedilirken, baskın yapılan adreslerdeki aramalarda örgütsel dokümanların ele geçirildiği kaydedildi. Yakalanan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



İZMİR'DE 16 GÖZALTI



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.