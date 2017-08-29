Göz yorgunluğuna en iyi çözüm egzersiz

Dr. Nilgün İlgün Özali, uzun süre bilgisayar başında kalanlar ve yakın okuma yapanlarda görülen konverjans yetmezliği hastalığının satırları kaydırma, bulanık ve çift görme gibi şikayetlere neden olduğunu söyledi.



Yalnızca yorgunluktan kaynaklanıyorsa ve altında yatan ikincil bir neden yoksa hastalığın sabah ve akşam yapılacak 10’ar dakikalık göz egzersizi ile tedavi edilebileceğini belirten Dr. Nilgün İlgün Özali, "Özellikle satır kayması ve odaklanma problemiyle gelen hastalarda teşhisi yapılan konverjans yetmezliğinin tedavisi oldukça basittir. Göz egzersizi önerdiğimiz hastalarda iç göz kasları kuvvetlendirilerek odaklanma problemi, yorgunluk hissi, satırlardaki kaydırma problemleri çözümlenir. Hastanın sabah ve akşam, 6 ay boyunca yapacağı 10’ar dakikalık egzersizlerle iç kaslar kuvvetlenir" diye konuştu.



Kadınlarda ve çocuklarda daha sık görülüyor



Konverjans yetmezliğinin ilaç ya da cerrahi tedavisinin olmadığını dile getiren Dr. Nilgün İlgün Özali, bazı durumlarda gözlük kullanımının fayda sağlayabildiğini kaydetti.



Hastalığın yapısal kas zayıflığına bağlı olarak kadınlarda ve gençlerde daha çok görüldüğüne dikkat çeken Dr. Nilgün İlgün Özali, “Bunun dışında konverjans yetmezliği genetik olabilir, kasların gelişimsel eksikliği ile alakalı olabilir, beraberinde şaşılık olabilir ya da tiroid gibi bazı metabolik hastalıklarda ya da bazı nörolojik problemlerde görülebilir. Hastalıkta önemli olan sebebi tespit ederek çözüme ulaşmaktır. Bizim yaptığımız muayenede varsa diğer problemler tespit edilmekte; sadece kaslarda zayıflık varsa kasların kuvvetlendirilmesi problemi çözmektedir. Ama hastanın ayriyeten başka bir problemi varsa onun tesbiti ile problem çözümlenmektedir” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA