Gebelik döneminde en çok şikayet edilen konular

Gebelik, kadınların fizyolojik olarak köklü değişimler yaşadığı hassas bir süreçtir. Bu değişimler anne adayının karnındaki bebeğin gelişimi destekleyen hormonal düzenlemeler olarak adlandırılabilir. Vücudun yapmış olduğu bu değişimlerle birlikte gebelik ilerledikçe anne adayının fiziksel ve psikolojik değişimleri daha belirgin bir hal almaktadır.



Bu doğrultuda gebeliğin ve bebeğin sağlıklı gelişimine takiben bazı şikayetler ortaya çıkmaktadır. Ancak yaşanan doğal sürecin bir parçası olarak gebelik şikayetleri normal kabul edilse de, bazı anormal durumların eşliğinde vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerekir.



Ayrıca gebeliğin, gebelik muayeneleri ile periyodik olarak doktor tarafından kontrol edilmesi gerekir. Genellikle bu muayeneler 28. haftaya kadar 4 haftada bir, 28. haftadan sonra 2 haftada bir, 36. gebelik haftasından sonra ise haftalık olarak yapılmaktadır.



Bu kontroller gebeliğin ve bebeğin gelişimini, bebek hakkında detaylı bilgi, herhangi bir anomali durumu ya da komplikasyon riski, bebeğin cinsiyetini ve bebeğin doğum kanalına yerleşimine göre doğum şeklinin belirlenmesinde önemli bir aracıdır. Bu sayede karşılaşılabilecek riskler değerlendirilerek, gerekli önlemler ve müdahaleler yapılmaktadır.



Ancak bu rutin kontrollerin dışında anne adaylarının gebelik sürecinde karşılaştığı herhangi bir anormal durumda acil olarak doktora başvurması gerebilmektedir. Gebelikte doktora başvurulması gereken acil durumlar ise, aşağıdaki gibi olmaktadır:



Gebeliğin hangi haftasında olunursa olsun, hafif ya da ağır herhangi bir kanama durumunda mutlaka doktor başvurmanız gerekir. Bu kanama durumu gebeliğin haftasına göre oluşabilecek bazı riskli durumların göstergesidir.



Anne adayının karnında sertlik ve bu sertliğe bağlı olarak karın kasılmaları ve Ağrı durumunda mutlaka doktora başvurulması gerekir.



Hamileliğin her hangi bir döneminde az ya da çok vajinadan su gelmesi.



Bazı durumlara bağlı olarak ani tansiyon değişimleri, şiddetli ve devamlılığını koruyan baş ağrıları. Bacaklarda ya da vücudun herhangi bir yerinde şişkinlik, kızarıklık ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlarda. Ateşli hastalık ya da gribal enfeksiyon durumlarında, görmede bulanıklık.



Sık sık idrara çıkma ihtiyacı ile birlikte anormal vajinal akıntı (yoğun, renkli, kokulu ve kaşıntı ile birlikte) durumunda mutlaka vakit kaybetmeden doktora başvurmanız önerilmektedir. Bu şikayetler gebelik komplikasyonları olarak, bebeğin gelişimi olumsuz yönde etkileyebilen risk faktörlerini içermektedir. Gebeliğin hangi döneminde olursanız olun, rutin kontroller dışında yaşanan anormal durumlarda doktora başvurmaktan çekinmeyin. Kaynak : İHA