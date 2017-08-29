USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Fitch, Katar'ın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Katar'ın kredi notunu 'AA' dan 'AA-' ye indirdi, görünümünü 'negatif'te bıraktı.

Ekonomi / 29 Ağustos 2017 Salı 21:31
Fitch, Katar'ın kredi notunu düşürdü

Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, Katar'a yönelik negatif izlemenin kredi notunun 'AA' dan 'AA-'ya indirilmesiyle sonuçlandığı bildirildi.

Not indirim kararına, Katar'ın bazı komşuları tarafından bir süredir siyasi ve lojistik izolasyona tabi tutulmasını gerekçe gösteren kuruluş analistleri, krizin kısa vadede çözülmesinin mümkün görünmediği öngörüsünde bulundu.Bu nedenle, ülkenin not görünümün negatif olarak belirlendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

HALA BİRBİRİNE ÇOK UZAK

'Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderliğindeki bir grup ülke, Katar'a yönelik ablukalarını sürdürüyor. Bu ülkelerin Katar ile olan hava, kara ve deniz sınırlarının çoğu kapalı kalmaya devam ediyor. Uluslararası arabuluculuk çabaları halen devam etmekte olsa da önemli bir ilerleme kaydedilmedi. Bize göre, Katar ve abluka uygulayan ülkeler arasındaki pazarlık pozisyonları hala birbirine çok uzak.'

YÜZDE 2 BÜYÜME TAHMİNİ

Açıklamada, petrol ve doğal gaz sevkiyatlarında önemli bir aksama yaşanmamasının olumlu değerlendirilirken, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Fitch Ratings, Katar'ın kredi notunu bazı Arap ülkeleriyle yaşadığı kriz nedeniyle 12 Haziran'da negatif izlemeye almıştı.

Kaynak : AA

Birleşik Arap EmirlikleriKatarUluslararasıPetrol


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı