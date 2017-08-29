Filiz Aker, Vatan Şaşmaz cinayetini 2 ay önce planladı

Eski model Filiz Aker'in (54), 2009'da ilişki yaşadığı ancak unutamayıp saplantı haline getirdiği Vatan Şaşmaz'ı (43) öldürmeyi 2 ay önce planladığı öne sürüldü. Posta'nın haberi şu şekilde:



Aker ve Şaşmaz aynı sitede otururken tanışıp sevgili oluyor. Vatan Şaşmaz, yaş farkını öne sürüp bir süre sonra ayrılıyor. İranlı bir milyoner ile sevgili olan Filiz Aker, New York'a taşınıyor. Ama Vatan Şaşmaz ile bağlantıyı hiç koparmıyor.



BEBEĞİ ÖĞRENİNCE ÇILDIRDI



Hatta Vatan Şaşmaz'ın önerisiyle borsada yatırım yapacak kadar arkadaşlar. Büyük para kaybediyor. 2015'te Vatan Şaşmaz mimar Yasemin Adalı ile evleniyor. Fakat Filiz Aker yakın çevresine ısrarla “Bana geri dönecek. Ondan çocuk yapacağım” diyor. Son 1 yılda Filiz Aker'in tacizleri artıyor. Çünkü; Vatan Şaşmaz'ın eşinin tüp bebek tedavisi görmeye başladığını öğreniyor.



'BU OTELDEN GELİN ÇIKACAĞIM'



Filiz Aker'in yeğeni Dilek Bayer “Halam çok planlı bir kadındı. Mezar taşını 2 ay önce hazırlatınca korkunç bir şey yapmasından korktum. ‘Parti yapacağım. Herkesi öldürüp intihar edeceğim' demişti, çok ürkmüştüm” dedi. Diğer yeğeni Dora Ercan da “Geldiği günden beri Vatan gelip beni alacak. Bu otelden gelin olarak çıkacağım” diye sayıklıyordu. 5 yıldır ruhsal tedavi gören Aker, saplantılı aşkı yüzünden 2011'de ilaçla intihara teşebbüs etmiş.



İRANLI SEVGİLİDEN AYRILIP GELDİ



Vatan Şaşmaz yakın çevresine “Bu kadın beni korkutuyor” diye dert yanıyor. 3 ay önce Filiz Aker, İranlı sevgilisinden ayrılıyor. 2 ay önce de İstanbul Tuzla'da mezar satın alıyor. 1.5 ay önce de Beşiktaş'taki Conrad Otel'e gelip yerleşiyor. Bu arada lüksü seven Filiz Aker büyük maddi sıkıntı içinde. Yakınlarına “Son kuruşumu bu otele vereceğim, sonra da kafama sıkacağım” diyor.



SON KEZ KONUŞALIM



15 gün önce yine otelde içerken şöyle konuşuyor: “Vatan, beni sırtımdan vurdu. Ben de onu sırtından vuracağım. Sıfırı tükettim. Ama giderken yanıma alacaklarım var. Herkes bizi konuşacak.” Ancak sarhoş olduğu için kimse ciddiye almıyor. Olay günü sabah WhatsApp'tan yine Vatan Şaşmaz'ı arıyor. İddiaya göre; “Son kez konuşalım” diyor. Kaynak : Posta