FETÖ'yle gönül bağım var!

FETÖ’nün darbe girişiminden 13 ay sonra Antalya’da yakalanan Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski kurmay yarbay Özcan Karacan, emniyette verdiği ifadesinde örgütle gönül bağı olduğunu kabul etti. Darbe girişiminden sonra firar eden ve 16 Ağustos’ta Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde gözaltına alınan eski Kara Havacılık Komutanlığı Taarruz Helikopter Tabur Komutanı kurmay yarbay Karacan’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.



ASKERİ LİSEDE TANIŞTI



İfadesinde Kara Harp Okulundan 1997’de teğmen rütbesiyle mezun olduğunu anlatan Karacan, çocukluk yıllarından itibaren sevilen, zeki ve saygılı biri olduğu için FETÖ mensuplarınca yakın takibe alındığını belirtti. FETÖ ile ilk temasının askeri lise yıllarına dayandığını kaydeden Karacan, “Benimle gönül bağı kurabilmeleri Harp Okulu birinci sınıfın sonlarına denk gelmektedir. Onların tam üyesi olmamakla birlikte benimle temas etmeyi hep sürdürdüler. Harp Okulu 3. sınıftan itibaren evlere gelmemi istediler” ifadelerini kullandı.



ÖRGÜT KOPMAMA İZİN VERMEDİ



Örgütte tanıdığı isimler ve örgüttekiler ile iletişimi nasıl sağladığı sorulan Karacan, “Onlar benimle irtibatı kesmeyerek gönül bağımı koparmama bir türlü müsaade etmediler” şeklinde savunma yaptı. Darbeye ilişkin emirleri kimden aldığı sorulan Karacan, söz konusu emirleri kendisine eski Kara Havacılık Okul Komutanı tuğgeneral Ünsal Coşkun’un verdiğini dile getirdi.



POLİSLERİ VURDURDU



Darbe girişiminin yaşandığı gece, daha önce de resmi uçuşlarda kullandığı kod ismi “Neron”u kullandığını ifade eden Karacan, polis araçlarının vurulması emrini telsizden kendisinin verdiğini kabul etti. Darbe girişiminin altında FETÖ’nün olduğunu kabul eden ve pişman olduğunu belirten Karacan, şunları söyledi: “Ben bu faaliyetin bir FETÖ refleksi ile başladığını düşünmeme rağmen geriye kalan tüm faaliyetlerin askeri hiyerarşi ve Genelkurmay Başkanı seviyesinde olduğunu düşünerek hareket ettim.”