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FETÖ'nün sözde 'hava kuvvetleri imamı' Almanya'da görüldü

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının, FETÖ'nün sözde 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz’ü 17-18 Temmuz günü saat 20.00-21.00 civarında Hannover Steintor merkezindeki Karadeniz Lokantası’nda gördüklerini söylemesiyle, aylardır yeri tespit edilemeyen Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı.

Güncel / 29 Ağustos 2017 Salı 21:07
FETÖ'nün sözde 'hava kuvvetleri imamı' Almanya'da görüldü

Öksüz’ün görüldüğü Karadeniz Lokantasının sahiplerinden Cengiz Kurtoğlu, Yeni Şafak’a konuştu. Almanya’nın terör örgütü üyelerine sahip çıkmasına tepki gösteren Kurtoğlu, "Biz FETÖ veya başka terör örgütü üyelerine yemek vermiyoruz. O gün burada olduğunu bilseydik gereğini yapardık. Eğer o zaman Adil Öksüz’ün bizim lokantamıza geldiğini görseydik ya da bilseydik onu paket yapar Türkiye’ye gönderirdik" dedi.

İSTİHBARATTAN BİRİ GELDİ

Lokantada güvenlik kameralarının olduğunu ifade eden Kurtoğlu, "Bizim güvenlik kameralarımız iki hafta kayıt alabiliyor. Bizde haberden sonra öğrenince çok geç olmuştu. Görüntüler silinmişti" diye konuştu. Kurtoğlu ayrıca, haberden sonra lokantalarına Alman istihbaratından bir kişinin geldiğini belirtti.

Terör ÖrgütüCengiz KurtoğluKaradeniz


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