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Eski Bakan Paksu Vefat Etti

19751976'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Paksu, Yalova'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

3. Sayfa / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 23:36
Eski Bakan Paksu Vefat Etti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Tevfik Paksu, Yalova'da tedavi gördüğü hastanede, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 1975-1976'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Paksu, 25 Ağustos Cuma günü Yalova'daki yazlığında rahatsızlandı.

Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Paksu, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Paksu, burada yaşamını yitirdi.

Paksu'nun cenazesinin memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak : AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı


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