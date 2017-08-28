Eski Bakan Paksu Vefat Etti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Tevfik Paksu, Yalova'da tedavi gördüğü hastanede, 91 yaşında yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, 1975-1976'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Paksu, 25 Ağustos Cuma günü Yalova'daki yazlığında rahatsızlandı.



Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Paksu, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Paksu, burada yaşamını yitirdi.



Paksu'nun cenazesinin memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.



Kaynak : AA