Düzce Belediye Başkanı Keleş'in damadı FETÖ'den tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 ay önce Düzce Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Keleş'in damadı Emre Kurt hakkında örgüt üyeliği iddiası ile yakalama kararı çıkartıldı.



1 AY BOYUNCA KAÇTI

1 aydır firari olan Kurt'un yeri, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucu belirlendi.



TUTUKLANDI

Emre Kurt, dün sabah bulunduğu eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda bazı delil belge ve dökümanlara da el konuldu. Emre Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.