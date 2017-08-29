Düşen bayrağı gençler böyle kaldırdı

Sirkeci'de bulunan Büyük Postane'deki Türk bayrağı, fırtınanın etkisiyle gönderden yere düştü. Orada bulunan bir grup genç, yoğun yağmura aldırış etmeden bayrağı yerden kaldırdı.
İSTANBUL'da etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağış sırasında Sirkeci'de Büyük Postane önünde gençler, uçan bayrağı yerden alarak kaldırdı.
O anlar kameraya böyle takıldı.
Sirkeci'de Büyük Postane önünde gençler, fırtınadan uçan bayrağı koşarak kaldırdı.
Tesadüfen orada bulunan, kendisi de fotoğrafçı olan Soner Arkan, o anı böyle fotoğrafladı.