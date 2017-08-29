Düşen bayrağı gençler böyle kaldırdı

İSTANBUL'da etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağış sırasında Sirkeci'de Büyük Postane önünde gençler, uçan bayrağı yerden alarak kaldırdı.



O anlar kameraya böyle takıldı.



Sirkeci'de Büyük Postane önünde gençler, fırtınadan uçan bayrağı koşarak kaldırdı.



Tesadüfen orada bulunan, kendisi de fotoğrafçı olan Soner Arkan, o anı böyle fotoğrafladı.







