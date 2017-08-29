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Düşen bayrağı gençler böyle kaldırdı

Sirkeci'de bulunan Büyük Postane'deki Türk bayrağı, fırtınanın etkisiyle gönderden yere düştü. Orada bulunan bir grup genç, yoğun yağmura aldırış etmeden bayrağı yerden kaldırdı.

Güncel / 29 Ağustos 2017 Salı 20:33
Düşen bayrağı gençler böyle kaldırdı

İSTANBUL'da etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağış sırasında Sirkeci'de Büyük Postane önünde gençler, uçan bayrağı yerden alarak kaldırdı.

O anlar kameraya böyle takıldı.

Sirkeci'de Büyük Postane önünde gençler, fırtınadan uçan bayrağı koşarak kaldırdı.

Tesadüfen orada bulunan, kendisi de fotoğrafçı olan Soner Arkan, o anı böyle fotoğrafladı.



Şiddetli YağışTürk Bayrağı


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