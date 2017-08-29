Dolar/TL güne yükselişle başladı

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert uyarılarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına rağmen yeni bir balistik füze denemesi daha gerçekleştirdi. Japonya, Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesi yaptığını ve füzenin Japonya'nın üzerinden geçtiğini duyurdu.



Füze denemesinin ardından piyasalarda jeopolitik risk algısının yükseldiği ve doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yükselişe geçtiği görülürken, güvenli liman olarak görülen altına olan talebin de artması dikkati çekti.



Dolar/TL saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 3,4550 seviyesine çıkarken, avro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 4,1410, sterlin/TL de yüzde 0,4 yükselişle 4,4730'dan işlem görüyor.



Analistler, Kuzey Kore'nin füze denemeleri ile ilgili haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, dolar/TL'nin 3,4390 seviyesinin destek, 3,4800 ve 3,5000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.



Bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğine değinen analistler, İngiltere'nin AB ile Brexit görüşmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump ve ekibine ilişkin siyasi gelişmelerin de piyasaların önemli gündem maddeleri olmaya devam ettiğini dile getirdi.



Kaynak : AA