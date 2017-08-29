Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.30 sıralarında Diyarbakır Batman karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Teröristlerce daha önce yola tuzaklanan EYP Ankara'dan Siirt'e gönderilen 'Kirpi' isimli zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamanın şiddetiyle parçalara ayrılarak yolun kenarındaki boş araziye düşen zırhlı araçta bulunan sivil personel Mehmet Gülsüz ve Mustafa Yılmaz olay yerinde şehit oldu. Patlama nedeniyle karayolunda derin bir çukur oluştu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda asker ve güvenlik korucusunun yanı sıra ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken, şehitlerin cenazeleri olay yerine gelen ambulanslarla Diyarbakır Selahattin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İkinci patlayıcı şüphesi ile bölge boşaltıldı



Güvenlik güçleri bölgede incelemelerde bulundu. Bir grup asker araziye yayılıp EYP ararken, patlamanın yaşandığı bölgeye yaklaşık 10 metre mesafede ikinci bir patlayıcı olma şüphesi ile bölgede bulunanlar uzaklaştırıldı. Yapılan incelemede ikinci patlayıcının bulunmadığı tespit edildi.



Yol hala trafiğe kapalı tutulurken, güvenlik güçlerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.



















