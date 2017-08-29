Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç üniversiteye rektör adadı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından üç üniversiteye rektör atadı.



Buna göre, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Ali̇şarlı, yeni kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Muhsin Kar, atandı. Kaynak : AA