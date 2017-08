Çocuklarda dikkat dağınıklığına dikkat!

Fiilen yada zihnen bir işle meşgul olurken, dikkati toparlayıp işe tam konsantre olamama durumuna dikkat dağınıklığı denildiğini kaydeden Uzman Psikolog ve Aile Danışmanı Atakan Aslan, dikkat dağınıklığının belirtilerini ve yapılması gerekenleri anlattı. Dikkat dağınıklığının her konuda değil, bazı konularda dikkati toplayamama şeklinde görüldüğünü ifade eden Aslan, "Çocuklarda dikkat dağınıklığının belirtileri birbirine yakın, fakat sorumluluklar gereği biraz farklılık gösterir. Çocuklarda, bazı derslerde çok iyi konsantre olunurken, bazı derslere dikkatini verememe şeklinde gözlemlenebilir. Çocukların dikkat dağınıklığı yaşadığı dersler genellikle sevmediği derslerdir. Çocuklarının iyi bir eğitim alması her ailenin istediği bir durumdur. Bu yüzden ailelerin çocuklarının eğitim ile ilgili ileride daha büyük sorun yaşamamaları için çocuklarını yakından gözlemlemeleri gerekmektedir. Yetişkinlerde ise bazı işlere odaklanamama verimli çalışamama şeklinde gözlemlenebilir. Çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de dikkat dağınıklığı yapılan işe olan isteksizlikten kaynaklanabilir. İlk kez görüşülen bir insanın ismini hafızada tutamama, günler sonra tekrar görüşüldüğünde karşı tarafın simasını ayırt edememe gibi durumlar görülebilir" dedi.



Dikkat dağınıklığı neden olur?



Dikkat dağıtan unsurları, çevresel faktörler, fiziksel faktörler ve kişisel faktörler başlıkları adı altında 3 grupta toplayarak özetlenebileceğini belirten Aslan, "Çevresel faktörleri; ortam ışığı, ses, hava ve bunun gibi faktörler, fiziksel faktörleri; 5 duyu organımızdan herhangi birinde problem olması, kişisel faktörleri; dikkat toplamayı öğrenememe olarak sıralayabiliriz" diye konuştu.



Neler yapılmalı?



Uzman Psikolog Aslan, "Her dikkat dağınıklığı şikayetini için ilaç kullanımı gerektirmemektedir" dedi.



İlaçlı dikkat dağınıklığı tedavisi için karar vermeden önce problemin düzeyine bakılmasını gerektiğini söyleyen Aslan, "Dikkat dağınıklığı olan kişilerin ilgisiz kaldıkları alanla ilgili motive edilmeleri büyük oranda dikkat dağınıklığını azaltır. Düzenli uyku, dengeli beslenme, spor, psikolog rehberliğinde tedavi süreçleri ve gerekli görüldüğü takdirde uzman hekim kontrolünde ilaç kullanımı dikkat dağınıklığını ortadan kaldırabilir" ifadelerini kullandı.



Öte yandan mecbur kalmadıkça ilaç kullanılmaması gerektiğini söyleyen Uzman Psikolog Aslan, dikkat dağınıklığı için kullanılan ilacın kesilmesi durumunda yoksunluk sendromu yaşanmasından endişe edildiğini kaydetti.



Kaynak : İHA