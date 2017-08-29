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CHP'nin kurultayında Risale-i Nur okundu

Çanakkale'de düzenlenen Adalet Kurultayı'nda Said Nursi'nin kitaplarından bölümler okundu, CHP'liler sıkılarak dinledi.

Güncel / 29 Ağustos 2017 Salı 09:27
CHP'nin kurultayında Risale-i Nur okundu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, belediyelerin desteğiyle Çanakkale'de düzenlediği Adalet Kurultayı sona yaklaştı.

ŞEHİTLİKTE İÇKİ MASASI
Çeşitli panellerle devam eden kurultayın ilk akşamında içki masaları kuruldu, kadehler tokuşturuldu. Şehitlikte alkollü eğlencenin görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra önlemler alındı.

SAİD NURSİ'NİN KİTAPLARI
Alkol rezaletinin ardından CHP'lilere Said Nursi'nin yazdığı Risale-i Nur'dan bölümler okundu.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu CHP'liler, kitaplardan okunan bölümleri sık sık etrafa bakarak dinledi.

Said NursiMilletvekiliKemal Kılıçdaroğlu


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