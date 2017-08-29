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CHP'liler 'Kılıçdaroğlu' yazamadı

CHP'nin 'sözde' Adalet Kurultayı'nın son gününde katılanlara anı olarak hazırlanan plakette bulunan 'Kılıçdaroğlu' hatası dikkatleri çekti.

Güncel / 29 Ağustos 2017 Salı 14:09
CHP'liler 'Kılıçdaroğlu' yazamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'nin Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Köyü yakınında bulunan Kocadere Kamp Alanı'nda düzenlenen Adalet Kurultayı'nın son gününde köylülerle kahvaltı yaptıktan sonra geceleri konakladığı alandaki karavanına geçti.

Kılıçdaroğlu, kamp alanında 'Adalet Anıtı' için hazırlanan tuğlaların bulunduğu yere gitti. Kılıçdaroğlu, üzerinde adının yazdığı tuğlayı anıtta kullanılmak üzere istiflenenlerin üzerine koyup, panelin yapıldığı alana geçti.



Kırmızı tuğlaya yanlış yazdılar

Adalet Kurultayı'na katılanların anı olarak bir plakete isimlerini yazdırıp, tuğlaya yapıştırarak heykelin önüne bıraktıkları çok sayıdaki kırmızı tuğlaya Kılıçdaroğlu'nun isminin yazılı olduğu tuğla da eklenmiş oldu.



Kılıçdaroğlu'nun tuğlaya yapışacak plakete soyadı yanlış yazıldı. Kılıçdaroğlu plaketlere isimlerin yazıldığı çadıra girerek görevliden kendi isminin yazılı olduğu plaketi aldığında hatayı fark etti.

Plakete soyadının 'Kılıçtaroğlu' diye yazılı olduğunu gören Kılıçdaroğlu, 'Burada soyadım yanlış yazılmış, tekrar yazar mısınız' dedi.


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Kemal KılıçdaroğluKocadere


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