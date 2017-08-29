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Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji, 30 Ağustos ve Kurban Bayramı'nı kapsayan günlerde havanın nasıl olacağını açıkladı. Bayramın 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü günlerinde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yaşam / 29 Ağustos 2017 Salı 14:54
Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının aralıklı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık hava durumuyla geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun perşembe günü kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği ön görülüyor.

Serin ve yağışlı sistemin cuma günü kuzeydoğuya doğru hareket ederek etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının tekrar artması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bakan Eroğlu açıkladı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kurban Bayramı süresince ülke genelinde yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti.

Eroğlu, '30 Ağustos Çarşamba günü ve arefe günü azalan hava sıcaklıklarının bayramın ilk gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağını ve ülke genelinde bayram süresince mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi can ve mal emniyeti açısından önem arz ediyor' diye konuştu.
Kaynak : AA

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