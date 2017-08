Bayramda et tüketimine dikkat

Vatandaşları Kurban Bayramı'nda et tüketiminde aşırıya kaçılmaması konusunda uyaran uzmanlar, yaşanabilecek sağlık sorunlarının engellenmesinin bilinçli davranmaktan geçtiğine dikkati çekti. Hayat Tıp Merkezi'nde görevli Diyetisyen Melek Akgün, “Kurban Bayramı ile birlikte et tüketiminde artış olacaktır. Ancak etin sindirim sistemine girmeden, saklama koşulları ve pişirilmesi de çok önemlidir. Özellikle et protein açısından yüksek bir besin olduğu için bozulması da kolay oluyor. İlk olarak kurbanlıkların veteriner kontrolünde alınması gerekiyor. Daha sonra kesim yapacak kişi hijyen kurallarına uymalıdır. Çünkü hayvanlardan insanlara geçen birçok hastalık yer almaktadır. Bu hastalıklar hayvanda barınsa bile bizler hijyen kurallarına dikkat ederek bunların önüne geçebiliriz” dedi.



Hayvanlarda özellikle ölüm sertliği diye bir durum olduğuna dikkat çeken Akgün, 'Bunun için etin ilk olarak bir gün bekletilmesinde fayda vardır. Hem lezzeti hem de hazımsızlık sorunu yaşamamamız için buna dikkat edilmesi gerekiyor. Buzdolabında eksi 18 derecede eti 4 ile 6 ay arasında saklama imkanımız var. Özellikle bayramlarda ilk kesildikten sonra kavurma geleneksel hale geldiği için bunun önüne geçilemiyor. Ancak kavurmanın içerisine yağ koyulmadan kendi yağı ile tüketilmesi daha doğru olacaktır. Tabii ki ilk olarak haşlamayı tercih etmelidir. Kendi suyu ile pişirilen etin besin değeri de yüksek oluyor' şeklinde konuştu.



Kurban Bayramı ile birlikte sabah, öğle ve akşam yemeklerinde sürekli et tüketildiğinde yağ artışı olarak bize döneceğine değinen Akgün, “Özellikle de bu yağlar bel çevresinde toplandığı için kilo vermede zorluklar yaşanabilir. Et tüketiminde günlük 150 gramı geçmemek gerekiyor. Bunu gün içerisinde tüketeceksek, sebzelerle birlikte, salatayla, yoğurt ile tüketmekte fayda vardır. Öğlen ve akşam olmak üzere günlük tüketimimizi de paylaşmalıyız. En önemlisi de kahvaltı öğünüdür. Kahvaltılarda et tüketimini hiçbir şekilde önermiyorum. Çünkü en azından gün içerisinde et tüketimi olacağı için kahvaltının süt ürünleri, yumurta, zeytin gibi ürünler tüketilmesi önemlidir” diye konuştu.



Kaynak : İHA