Bayramda dişlere dikkat!

Kurban bayramındaki beslenmenin diş sağlığını tehdit edebileceğini belirten Diş hekimi Kerem Kurttaş, dişlerin beslenme sırasında ve sonrasında nasıl korunabileceğini ve ağız sağlığı için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verdi.



Kurban bayramında fazla tüketilen şeker ve tatlılar sonrasında sızlayan dişlerin çürüklere işaret ettiğini belirten Kurttaş, “Asitli içeceklere karşı da dişler duyarlılık gösteriyorsa bu durum önemsenmelidir. Yapılan diş temizliği sonrası oluşan diş eti kanamaları, ağız ve diş sağlığının bozulmaya başladığını gösterebilir. Pestil gibi sert şekerlemelerin uzun süre ağızda emilerek kalmasının bakterileri besleyeceği unutulmamalıdır. Bayramda tüketilen etin diş aralarına gömülmesi sonucu kürdanla temizlemeye çalışırız. Ancak et parçasının ya da farklı yiyeceklerin diş aralarına girdiği durumlarda kürdan kullanılmamalıdır. Bu tarz durumlarda daha çok diş ipi tercih edilmelidir. Diş ipiyle ileri-geri ya da aşağı-yukarı hareketlerle artık malzemenin çıkarılması daha uygundur" ifadelerini kullandı.



Genellikle Kurban Bayramı’nda tüketilen kırmızı etin, ağız ve diş sağlığı konusunda riskleri de beraberinde getirdiğini ancak doğru tüketimde diş sağlığına fayda sağladığının altını çizen Kurttaş, “Oysaki doğru pişirilen ve uygun miktarda tüketilen kırmızı et, diş sağlığı için faydalıdır. Çünkü 100 gram kırmızı et yaklaşık olarak 286 mg fosfor içermektedir. Özellikle büyüme ve gelişme çağında, ağız ve diş sağlığı için tüketilen gıdalarda kalsiyum ve fosfor olması gerekir. Fosfor için en zengin kaynak, protein içeriği yüksek olan et ürünleridir. Kuru yemişler içindeki doğal yağlar, diş minesinin güçlenmesine yardımcı olarak çürümelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlamaktadır. İçindeki doğal yağlar dişi kaplar ve bakterilere karşı koruyucu bir tabaka oluşturur. Yine kuruyemişler, dişlerin daha sağlam ve kuvvetli olmasında önemli rol oynamaktadır. Fındık, dişlerin gelişimi için gerekli çinko açısından en iyi besindir. Kuru üzüm de diş çürümelerine karşı engelleyici özelliktedir” diye konuştu.



Kaynak : İHA