Almanya'nın sorunu 'boru'

Habertürk yazarlarından Fatih Altaylı, Türkiye ile Almanya arasında derinleşen krizi kaleme aldı.



Altaylı'ya göre Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim giderek artıyor. Bu gerginliğin nedeni olarak gösterilen 3 Havalimanı kıskançlığı ise yeterli bir sebep değil.



Fatih Altaylı'ya konuşan Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Dr. Gürkan Kumbaroğlu bu kıskançlığın nedenini 'boru'ya bağlıyor.



İşte köşe yazısının o bölümü:



Ancak Almanya'nın Türkiye'yi kıskandığı bir başka konu var ve Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Dr. Gürkan Kumbaroğlu'na göre, bu kıskançlığın nedeni “boru”.



Prof. Kumbaroğlu'nun bana verdiği bilgilere göre, Almanya'yla ilgili karşılıklı gerilim politikasında bir de konunun enerji boyutu var ve çok büyük önem taşıyor.



Hatta belki de en büyük neden enerji.



Kumbaroğlu şöyle diyor:



“Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Kasım 2016'da yayınlanan bir araştırma sonucuna göre, Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyacak olan ikinci Kuzey Akım Projesi, Almanya'yı Avrupa'nın doğalgaz merkezi haline getirecek. Araştırma sonuçlarının yayınlanmasından hemen sonra Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı'nın görev yeri değiştirilerek Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu.”



Prof. Kumbaroğlu'na göre dananın kuyruğu işte burada kopuyor.



Çünkü Türkiye, Güney Akım Projesi, TANAP ve İsrail doğalgazının Avrupa'ya taşınmasındaki rolü nedeniyle Almanların Kuzey Akım Projesi'ni “taca” çıkarıyor.



Kumbaroğlu şöyle diyor: “İkinci Kuzey Akım Projesi'nin, Türk Akımı Projesi'ne ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek başka doğalgaz projelerine doğrudan rakip olduğunu söyleyebiliriz. TANAP'ın inşaatının hızla devam etmesi, Türk Akımı'nın da aynı şekilde, İran ve İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının gündemde olması, ikinci Kuzey Akım Projesi'ni zora sokan gelişmeler. Bütün bunlar Türkiye ile Almanya arasında enerjide bir çıkar çatışmasını doğuruyor. Bu çıkar çatışmasında Türkiye coğrafi konumu dolayısıyla Almanya'dan çok daha üstün konumda; çünkü Avrupa için kaynak çeşitliliği imkânı sağlıyor. Kaynak çeşitliliği hem rekabetçi bir piyasa oluşumunda hem de arz güvenliğinde AB lehine önemli bir farklılık yaratıyor. Bu durum iplerin daha da gerilmesine sebep oluyor.”



Gürkan Kumbaroğlu'na göre hem ABD hem de AB ülkeleri, Rusya'nın enerji hâkimiyetini pekiştirecek ve tekelleştirecek bu projeye karşılar. Bu da Almanya'nın sinirlerini iyice bozuyor.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel