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Aleyna Tilki konserinde vantilatör krizi

Aleyna Tilki’nin Edirne konserinde vantilatör krizi yaşandı. Genç şarkıcı Tilki’nin konser verdiği kapalı spor salonunda hava sıcaklığı 45 dereceyi bulurken, sahnede havalandırma ve vantilatör olmaması krize neden oldu.

Kültür-Sanat / 29 Ağustos 2017 Salı 22:42
Aleyna Tilki konserinde vantilatör krizi

Son zamanların en çok konuşulan şarkıcısı Aleyna Tilki, Edirne’de halk konseri verdi. Yağmur nedeniyle kapalı spor salonunda gerçekleşen konsere çok sayıda kişi katıldı.

Genç şarkıcı ve salonu tıklım tıklım dolduran hayranları, kapalı spor salonun azizliğine uğradı. Havalandırmanın olmaması izleyenleri ve Tilki’yi zor anlar yaşattı. Tilki’nin menajeri hava sıcaklığının fazla olması nedeniyle sahneye vantilatör koydurmak istedi. Vantilatörü beğenmeyen Tilki’nin menajeri sahneye vantilatör koydurmaktan vazgeçti. Tilki, sahnesine havalandırmasız ve vantilatörsüz devam ederken, zaman zaman sıcak havadan zor anlar yaşadı.

Öte yandan, elbisesi ile dikkat çeken Tilki, mini eteğiyle de cesur pozlar vermekten çekinmedi. Kaynak : İHA

Aleyna TilkiŞarkıcı


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