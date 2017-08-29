ABD'den şaşırtan DEAŞ kararı!

ABD yönetimi, terör örgütü DEAŞ’ın sözde finansal yöneticisi Salim Mustafa Muhammad el-Mansur hakkındayaptırım kararı aldı.



Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ’ın petrol ticaretinden sorumlu el-Mansur'un, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yaptırım listesine eklendiği bildirildi.



Açıklamada, kararın Irak hükümetiyle yapılan işbirliği çerçevesinde DEAŞ’ın finansal faaliyetlerini sekteye uğratmak amacıyla alındığı belirtilirken, el- Mansur'un, ABD ve Irak'taki mal varlıklarının dondurulduğu ve uluslararası finans sistemine erişiminin yasaklandığı ifade edildi.



Kaynak : AA