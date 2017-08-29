ABD'den şaşırtan DEAŞ kararı!

Hazine Bakanlığı, terör örgütünün sözde finansal yöneticisi Salim Mustafa Muhammad elMansur'a yaptırım uygulanacağını açıkladı.
ABD yönetimi, terör örgütü DEAŞ’ın sözde finansal yöneticisi Salim Mustafa Muhammad el-Mansur hakkındayaptırım kararı aldı.
Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ’ın petrol ticaretinden sorumlu el-Mansur'un, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yaptırım listesine eklendiği bildirildi.
Açıklamada, kararın Irak hükümetiyle yapılan işbirliği çerçevesinde DEAŞ’ın finansal faaliyetlerini sekteye uğratmak amacıyla alındığı belirtilirken, el- Mansur'un, ABD ve Irak'taki mal varlıklarının dondurulduğu ve uluslararası finans sistemine erişiminin yasaklandığı ifade edildi.
Kaynak : AA