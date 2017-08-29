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ABD'den şaşırtan DEAŞ kararı!

Hazine Bakanlığı, terör örgütünün sözde finansal yöneticisi Salim Mustafa Muhammad elMansur'a yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Siyaset / 29 Ağustos 2017 Salı 21:47
ABD'den şaşırtan DEAŞ kararı!

ABD yönetimi, terör örgütü DEAŞ’ın sözde finansal yöneticisi Salim Mustafa Muhammad el-Mansur hakkındayaptırım kararı aldı.

Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ’ın petrol ticaretinden sorumlu el-Mansur'un, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, kararın Irak hükümetiyle yapılan işbirliği çerçevesinde DEAŞ’ın finansal faaliyetlerini sekteye uğratmak amacıyla alındığı belirtilirken, el- Mansur'un, ABD ve Irak'taki mal varlıklarının dondurulduğu ve uluslararası finans sistemine erişiminin yasaklandığı ifade edildi.

Kaynak : AA

Terör ÖrgütüIrakUluslararasıPetrol


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