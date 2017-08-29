ABD askerleri ve ÖSO arasında çatışma

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye'nin kuzeyinde ABD ordusu ile terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolü altındaki Münbiç yakınlarında çatışma çıktığını açıkladı.



Dillon, çatışmanın koalisyon güçleri ile Türkiye'nin desteklediği ÖSO askerleri arasında yaşandığını duyurdu.



ABD ASKERLERİ GÜVENLİ BİR YERE SAKLANMIŞ



ABD güçlerinin saldırıya uğradığını öne süren Albay Dillon, "Cevap olarak ateş açıldı. Ardından da güvenli bir yere saklandılar." dedi.



"BU EYLEM KABUL EDİLEMEZ"



Dillon, koalisyonun ÖSO'ya bağlı olduğu öne sürülen grupların eylemlerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.



"KENDİMİZİ KORUMAYA HAZIRIZ"



Koalisyon sözcüsü, "Bölgedeki tansiyonu düşürmek amacıyla görevini icra eden devriye güçlerimize son iki haftada birçok kez ateş açıldı." ifadelerini kullanarak, "Durumu Türkiye'deki mevkidaşlarımıza bildirdik ve devriyelerimizi sürdürdük. Ancak her zaman hazırlıklıyız ve bu bölgede kendimizi korumaya hazırız." dedi.