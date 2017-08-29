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5 yıldızlı otelde kahreden ölüm

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu.

3. Sayfa / 29 Ağustos 2017 Salı 09:46
5 yıldızlı otelde kahreden ölüm

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Kızılağaç bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki Atakan Yiğit A., saat 18.00 sıralarında girdiği otelin havuzunda suya batıp çıkmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ve ailesinin havuzdan çıkardığı çocuk, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Kaynak : İHA

KızılağaçAntalyaYıldızlıAdli Tıp Kurumu


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