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3 günde 531 uçak indi, Bodrum'da trafik durma noktasına geldi

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan Kurban Bayramı tatili nedeniyle Bodrum’a gelen tatilciler trafik çilesi ile karşılaştı. 3 günde Bodrum’a 200 bin araç girişi olurken, Milas Bodrum Havalimanına ise 531 uçak indi. Cuma günü mesai bitiminden sonra akın akın Bodrum’a gelen tatilciler 20 kilometrelik yolu 3 saatte geçebildi.

Yaşam / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 17:04
3 günde 531 uçak indi, Bodrum'da trafik durma noktasına geldi

10 günlük bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar trafik çilesi ile karşılaştı. Cuma gününden beri Bodrum'a akın eden tatilciler, kilometrelerce oluşan araç kuyruğunda kaldı. Torba kavşağında başlayan trafik yoğunluğu, Gümbet kavşağına kadar sürdü. Bodrum girişinde araçlar ilerleyemez hale geldi. Bodrum'da tatil yapmak isteyen vatandaşlar saatlerce trafikte takılı kaldı.

3 gündür İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerin trafiğinden ve yoğunluğundan kurtulmaya çalışan vatandaşlar Bodrum'da da aynı manzara ile karşılaştı. İlçeye 36 saatte yaklaşık 200 bin üzerinde araç girdiği öğrenildi. Otobüs firmalarının Bodrum'a seferlerini 2 katına çıkardığı bildirildi.

36 saatte Milas-Bodrum Havalimanına ise 531 uçağın indiği öğrenildi.


 







Kaynak : İHA

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