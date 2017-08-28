10 günlük bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar trafik çilesi ile karşılaştı. Cuma gününden beri Bodrum'a akın eden tatilciler, kilometrelerce oluşan araç kuyruğunda kaldı. Torba kavşağında başlayan trafik yoğunluğu, Gümbet kavşağına kadar sürdü. Bodrum girişinde araçlar ilerleyemez hale geldi. Bodrum'da tatil yapmak isteyen vatandaşlar saatlerce trafikte takılı kaldı.



3 gündür İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerin trafiğinden ve yoğunluğundan kurtulmaya çalışan vatandaşlar Bodrum'da da aynı manzara ile karşılaştı. İlçeye 36 saatte yaklaşık 200 bin üzerinde araç girdiği öğrenildi. Otobüs firmalarının Bodrum'a seferlerini 2 katına çıkardığı bildirildi.



36 saatte Milas-Bodrum Havalimanına ise 531 uçağın indiği öğrenildi.





















Kaynak : İHA