Çarşamba İlçesi, Çay Mahallesinde oturan İsmail K. kızı R.K.'yı evlenmek için isteyen gence vermedi.



İsmail K., evlenmeyi isteyen kızı R.K'yı döverek hastanelik etti. Hastanedeki tedavisi tamamlanan R.K., polise verdiği ifadede başından geçenleri anlatarak babasının 7 yıl boyunca kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.



Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınması ardından adliyeye sevk edilen baba İsmail K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Savcılık ifadesi ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen baba İsmail K., tutuklandı. Kaynak : DHA