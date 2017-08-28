FETÖ'nün 17-25 Aralık, Ergenekon ve Balyoz operasyonlarının mimarlarından olan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün kardeşi, FETÖ-PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün eşi B.A., Bursa'da FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç edilen doktor H.A. ile eşi S.A., Fethiye'den zodyak botla Yunanistan'a kaçarken, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 34 saatlik takibi sonrası yakalanmışlardı. Anadolu Atayün'ün eşi B.A.'da terör örgütünün gizli haberleşme sistemi ByLock tespit edilmişti.



Muğla KOM Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan B.A., meslekten ihraç edilen eski doktor H.A. ile eski eczacı eşi S.A. ve bot kaptanı M.A., sağlık kontrolünün ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edildiler.





















Kaynak : İHA