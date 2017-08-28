Yalova'da bayram öncesi fuhuş operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından kurban bayramı öncesi fuhuş mekanlarına baskın yapıldı. 3 ayrı eğlence merkezi ve 6 ikamete sabahın ilk ışıkları ile operasyon düzenlendi.



Eş zamanlı operasyonlara 200 polis katıldı.



Çoğu Moldova, Ukrayna, Özbekistan uyruklu 26 yabancı ve 5'i Türk toplam 31 hayat kadını yakalandı. Öte yandan fuhşa teşvik eden 28 erkek ve 14 şüpheli de göz altına alındı. Toplam 73 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları yapılan kadınlar sınır dışı edilmeleri için adliyeye sevk edildi.



Ayrıca ikamet ve eğlence yerlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 8 adet fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 172 adet gümrük kaçağı alkollü içki, 3 bin 885 TL ve 3 bin 405 ABD doları ele geçirildi. Kaynak : İHA