USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Yalova'da bayram öncesi fuhuş operasyonu

Yalova’da bayram öncesi 26’sı yabancı uyruklu 31 hayat kadın ile bu kadınları fuhşa teşvik eden 28 erkek ve 14 şüpheli olmak üzere toplam 73 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 17:22
Yalova'da bayram öncesi fuhuş operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından kurban bayramı öncesi fuhuş mekanlarına baskın yapıldı. 3 ayrı eğlence merkezi ve 6 ikamete sabahın ilk ışıkları ile operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlara 200 polis katıldı.

Çoğu Moldova, Ukrayna, Özbekistan uyruklu 26 yabancı ve 5'i Türk toplam 31 hayat kadını yakalandı. Öte yandan fuhşa teşvik eden 28 erkek ve 14 şüpheli de göz altına alındı. Toplam 73 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları yapılan kadınlar sınır dışı edilmeleri için adliyeye sevk edildi.

Ayrıca ikamet ve eğlence yerlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 8 adet fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 172 adet gümrük kaçağı alkollü içki, 3 bin 885 TL ve 3 bin 405 ABD doları ele geçirildi. Kaynak : İHA

Eğlence Merkeziİl Emniyet MüdürlüğüKurban BayramıAlkollü İçkiSınır Dışı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı