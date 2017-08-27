Acı haberi alan ünlü oyuncu Saruhan Hünel
ile Filiz Aker'in en son yemek yediği Dora Ercan otel önüne geldi.
Burada bir süre bekleyen Saruhan Hünel
ve Dora Ercan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olay sonrası gözyaşlarına boğulan Filiz Aker'in bir yakını Dora Ercan, 'İkisi için de çok üzüldüm. Allah
Vatan'ın ailesine sabır versin. Biz zaten burada eşimle beraber oturuyorduk. O da bizimleydi. Yukarı çıktı. 'Yarım saat işim var geleceğim sonra' dedi.
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Sonra aradım telefonu kapalı. Zaten duygusal konuşmalar da yapıyordu. Dedim acaba kendine zarar mı verecek diye. Biz sonra güvenlik aldık yanımıza yukarı çıktık. Sonra Vatan'ın yerde cenazesini gördüm. Kapı kapalıydı. Herhalde dedim o da kendisine zarar verdi. Arkadaşım gelecek dediği kişi Vatanmış' dedi.
Dora Ercan, gazetecilerin Filiz Aker'in ruh haline ilişkin soruya ise, 'Benimle vedalaşır gibi konuşuyordu. Amerika'da yaşıyor kendisi. 'Bugün çok mutluyum, benim mutluluğum seni üzebilir. Sakin ol' dedi.
Vatan'ın hiçbir suçu yok. Teyzem uzun zamandır burada yaşıyordu' dedi.
Dora Ercan'ın eşi ise, 'Biz teras katındaydık. Teyzesi de ya 10 ya da 11. katta kalıyordu. Gitti biz orada ne oldu ne bitti, hiç bir şeyden haberimiz yok' diye konuştu.