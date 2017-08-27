Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in en son görüştüğü kadın konuştu!

Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in en son görüştüğü kadın konuştu!

Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’in en son yemek yediği yakını Dora Ercan, “Vatan’ın hiçbir suçu yok" dedi.