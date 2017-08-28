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Vatan Şaşmaz'ı 'lady' ile vurmuş!

Filiz Aker'in Şaşmaz'ı vurduğu silah Smith Wesson'un (toplu) 9.65 çaplı mermi kullanılan ve kadınlar için özel tasarlanmış "LadySmith" modeli olduğu belirlendi.

Güncel / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 14:22
Vatan Şaşmaz'ı 'lady' ile vurmuş!

Milliyet'in haberine göre, Türkiye'yi sarsan Vatan Şaşmaz cinayetinde kullanılan silahın özellikleri ortaya çıktı. Filiz Aker'in Şaşmaz'ı vurduğu silah Smith Wesson'un (toplu) 9.65 çaplı mermi kullanılan ve kadınlar için özel tasarlanmış 'LadySmith' modeli olduğu belirlendi.

Diğer modellere nispeten küçük olan ve çantada taşınabilmesi için özel olarak tasarlanan modelin güçlendirilmiş namlusu var. Özellikle yakın mesafede son derece etkili vuruş gücüne sahip...


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