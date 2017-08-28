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Türk kahvesinin kalp damar sağlığı ve zayıflamaya etkisi!

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, kahvenin metabolizmayı hızlandırdığını ve günde 1 adet Türk kahvesinin kalp damar sağlığına iyi geldiğini söyledi.

Sağlık / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:05
Türk kahvesinin kalp damar sağlığı ve zayıflamaya etkisi!

Kendisinin de kahve sever bir diyetisyen olduğunu belirten Özel FBM Tıp Merkezi Uzman Diyetisyeni Deniz Tığlı, kahvenin metabolizmayı hızlandırdığından dolayı da zayıflamaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Kahveye özellik kazandıran maddelerin başında kafeinin geldiğini belirten Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, “Kafeinin diüretik etken bir madde olup, kas sinirleri ve mide asidinde uyarıcı etki göstererek, metabolizmayı da hızlandırmaktadır. Bu özellikleri itibariyle kafein tüketiminin etkisi bireyin özelliklerine göre değişebilmektedir. Gastrit benzeri mide rahatsızlığı olan bireylerin özellikle aç karına kahve tüketmemeleri gerekmektedir” dedi.

Birey kendi özelliklerine göre dikkatli tükettiğinde günde 1 adet Türk kahvesinin kalp damar sağlığına faydasının olduğunu ifade eden Tığlı, “Kahve zayıflamaya çalışan bireylerde metabolizma hızlandırdığından dolayısıyla zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Yemekten 1 saat sonra alınan çay ve kahve demir emilimine engel olmamaktadır” diye konuştu.

Kahvenin tek başına bir kalori değeri olmadığını belirten Tığlı, Kahve içerken alınan şeker, krema gibi gizli kalorilere dikkat edilmesi gerekir. Fazla tüketiminde vücutta istenmeyecek bir durum olan su atımına sebep olduğunu unutmayalım. Kahve içilen zamanlarda su alımının artırılması bu etkiyi önlemektedir. Her şey dozunda keyif ile tüketerek yaşamalıyız” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

Diyetisyen


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