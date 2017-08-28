USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

TEOG sonuçları açıklandı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları kimlik numarası ve doğum tarihleri ile öğrenebilecek.

Eğitim / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 09:31
TEOG sonuçları açıklandı

MEB, 2017 yılı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) uygulaması kapsamında 2. yerleştirmeye esas nakil sonuçlarını açıklandı.

Sonuçlar Bakanlığın http://meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. TEOG 3. nakil başvuruları ise bugün alınmaya başlayacak.

Başvurular 6 Eylül 2017 saat 17.00'ye kadar devam edecek. TEOG 3. nakil sonuçları ise 8 Eylül 2017 tarihinde erişime açılacak.

Sonuçları öğrenmek için tıklayınız...

TeogMilli Eğitim Bakanlığı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı