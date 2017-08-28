TEOG sonuçları açıklandı

MEB, 2017 yılı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) uygulaması kapsamında 2. yerleştirmeye esas nakil sonuçlarını açıklandı.



Sonuçlar Bakanlığın http://meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. TEOG 3. nakil başvuruları ise bugün alınmaya başlayacak.



Başvurular 6 Eylül 2017 saat 17.00'ye kadar devam edecek. TEOG 3. nakil sonuçları ise 8 Eylül 2017 tarihinde erişime açılacak.



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