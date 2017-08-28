TEOG sonuçları açıklandı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları kimlik numarası ve doğum tarihleri ile öğrenebilecek.
MEB, 2017 yılı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) uygulaması kapsamında 2. yerleştirmeye esas nakil sonuçlarını açıklandı.
Sonuçlar Bakanlığın http://meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. TEOG 3. nakil başvuruları ise bugün alınmaya başlayacak.
Başvurular 6 Eylül 2017 saat 17.00'ye kadar devam edecek. TEOG 3. nakil sonuçları ise 8 Eylül 2017 tarihinde erişime açılacak.
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